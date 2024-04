Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск з іронією прокоментував зміст обговорень на засіданні Євроради про спільну безпеку та підтримку України, натякнувши, що правильним словам бракує практичного втілення.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму Twitter (X) наступного дня після саміту лідерів Євросоюзу 17 квітня.

"Якби усі слова, сказані за останні два роки тут у Брюсселі про спільну оборону, можна було перетворити на снаряди та пускові установки, то Європа вже була би найбільшою потугою у світі. І найбезпечнішим місцем", – прокоментував Дональд Туск.

If all the words that were said in the last years here in Brussels about common defence, could be changed into bullets and rocket launchers, Europe would have become the strongest power in the world. And the safest place.