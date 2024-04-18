Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск з іронією прокоментував зміст обговорень на засіданні Євроради про спільну безпеку та підтримку України, натякнувши, що правильним словам бракує практичного втілення.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму Twitter (X) наступного дня після саміту лідерів Євросоюзу 17 квітня.

"Якби усі слова, сказані за останні два роки тут у Брюсселі про спільну оборону, можна було перетворити на снаряди та пускові установки, то Європа вже була би найбільшою потугою у світі. І найбезпечнішим місцем", – прокоментував Дональд Туск.

If all the words that were said in the last years here in Brussels about common defence, could be changed into bullets and rocket launchers, Europe would have become the strongest power in the world. And the safest place. April 18, 2024

У висновках саміту лідери заявили про необхідність терміново забезпечити додаткові засоби ППО для України та закликали держави-члени прискорити надання Україні всієї необхідної військової допомоги.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, провідний кандидат на посаду генерального секретаря НАТО, після саміту заявив, що продовжить спроби переконати країни, які "сидять на великій купі систем Patriot", вивільнити їх, щоб допомогти Україні захищатися від російських ударів.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів Євросоюзу 17 квітня закликав до посилення військової допомоги Україні, зокрема протиповітряної оборони.