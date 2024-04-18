Премьер-министр Польши Дональд Туск с иронией прокомментировал содержание обсуждений на заседании Евросовета о совместной безопасности и поддержке Украины, намекнув, что правильным словам не хватает практического воплощения.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом он опубликовал в своем Twitter (X) на следующий день после саммита лидеров Евросоюза 17 апреля.

"Если бы все слова, сказанные за последние два года здесь в Брюсселе о совместной обороне, можно было превратить в снаряды и пусковые установки, то Европа уже была бы самой большой силой в мире. И самым безопасным местом", – прокомментировал Дональд Туск.

If all the words that were said in the last years here in Brussels about common defence, could be changed into bullets and rocket launchers, Europe would have become the strongest power in the world. And the safest place. April 18, 2024

В выводах саммита лидеры заявили о необходимости срочно обеспечить дополнительные средства ПВО для Украины и призвали государства-члены ускорить предоставление Украине всей необходимой военной помощи.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и ведущий кандидат на должность генерального секретаря НАТО после саммита заявил, что продолжит попытки убедить страны, которые "сидят на большой куче систем Patriot", высвободить их, чтобы помочь Украине защищаться от российских ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам Европейского Союза 17 апреля на саммите призвал к усилению военной помощи Украине, в частности, противовоздушной обороны.