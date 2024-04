Премьер-министр Польши Дональд Туск с иронией прокомментировал содержание обсуждений на заседании Евросовета о совместной безопасности и поддержке Украины, намекнув, что правильным словам не хватает практического воплощения.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом он опубликовал в своем Twitter (X) на следующий день после саммита лидеров Евросоюза 17 апреля.

"Если бы все слова, сказанные за последние два года здесь в Брюсселе о совместной обороне, можно было превратить в снаряды и пусковые установки, то Европа уже была бы самой большой силой в мире. И самым безопасным местом", – прокомментировал Дональд Туск.

If all the words that were said in the last years here in Brussels about common defence, could be changed into bullets and rocket launchers, Europe would have become the strongest power in the world. And the safest place.