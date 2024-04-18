Рютте: Багато країн "сидять на купі "Патріотів", ми можемо викупити їх для України

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і провідний кандидат на посаду генерального секретаря НАТО заявив, що продовжить спроби переконати країни, які "сидять на великій купі систем Patriot", вивільнити їх, щоб допомогти Україні протистояти атакам Росії.

Про це Рютте сказав перед самітом ЄС у Брюсселі в середу, його цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Рютте розповів, що він і чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг закликали союзників глибше заглянути у свої запаси і вивільнити системи ППО для Києва.

"Ми знаємо, що багато країн сидять на великій купі систем Patriot, можливо, не бажаючи передавати їх напряму", – сказав Рютте.

"Ми можемо в них купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", – сказав він після прибуття на саміт лідерів ЄС.

Відповідаючи на запитання про скаргу Володимира Зеленського на те, що союзники допомогли Ізраїлю відбивати атаку Ірану, хоча він не є членом НАТО, а Україна все ще не має достатньої підтримки ППО, Рютте сказав, що "Україні потрібна вся протиповітряна оборона, яку ми можемо отримати для неї".

Рютте також розповів, що він дуже "засмучений" тим, що Росія руйнує Харків.

Саміт лідерів ЄС заявив, що вважає терміновим забезпечити додаткові засоби ППО для України, та закликав держави-члени прискорити доставку всієї необхідної військової допомоги.