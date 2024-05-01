Британському поліцейському висунули звинувачення за підтримку ХАМАС у WhatsApp

У Британії поліцейському висунули звинувачення в терористичному злочині за публікацію зображення на підтримку ХАМАС – угруповання, забороненого в країні як терористична організація.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

26-річний Мохаммед Аділ з Бредфорда на півночі Англії був заарештований у листопаді минулого року.

Йому висунули звинувачення після розслідування, проведеного британськими контртерористичними службами, повідомила контртерористична поліція.

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Поліцейський наглядовий орган, Незалежний офіс з питань поведінки поліції (IOPC), заявив, що розслідування було зосереджено на повідомленнях, поширених у WhatsApp. Орган дійшов до висновку, що справу слід передати прокуратурі.

"У понеділок 26-річному констеблю Мохаммеду Аділу висунули звинувачення за двома пунктами через публікацію зображення на підтримку забороненої організації, зокрема ХАМАС, що суперечить статті 13 Закону про тероризм", – йдеться в заяві IOPC.

Злочини, як стверджують, відбулися в жовтні та листопаді 2023 року.

Аділ був відсторонений від роботи в поліції Західного Йоркширу і в четвер має постати перед Вестмінстерським магістратським судом Лондона.

Після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня поліція Британії заарештувала і висунула звинувачення кільком учасникам пропалестинських протестів у Лондоні за демонстрацію підтримки угруповання.

У Лондоні торік проходили численні пропалестинські мітинги із закликом до припинення вогню в Секторі Гази.