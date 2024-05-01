Експосол ЄС вважає, що Угорщина здатна сповільнити переговори з Україною про членство

Експосол ЄС у Києві Хюг Мінгареллі допустив, що головування Угорщини у Раді Євросоюзу у другому півріччі може уповільнити процес зближення України з Європейським Союзом.

Про це він розповів у інтерв’ю LB.ua, пише "Європейська правда".

Мінгареллі наголосив, що друзі України в Брюсселі, і він у тому числі сподіваються на проведення у кінці червня міжурядової конференції з Києвом, яка стане фактичним початком переговорів про вступ.

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"Це найбільш слушний і стратегічний час, який припаде на період після виборів до Європарламенту і перед початком головування Угорщини в ЄС. Потрібно діяти швидко, поки головування досі залишається за Бельгією", – сказав Мінгареллі.

"Нікому вже не треба пояснювати, що позиція Угорщини не гратиме на користь України, тому коли Будапешт очолить Раду ЄС на шість місяців, починаючи з липня, це може суттєво вповільнити процеси для Києва", – додав він.

Мінгареллі пояснив, що країна на чолі Ради ЄС має певні важелі впливу. Наприклад, міжурядову конференцію запускає саме вона. "Угорщина може цей процес загальмувати", – вважає дипломат.

Разом з тим він нагадав, що у ЄС активно впроваджують принцип голосування кваліфікованою більшістю. Це означатиме, що, аби ухвалити низку рішень, більше не знадобиться згода всіх, а достатньо буде голосів друзів України, яких у ЄС більшість.

Водночас теперішній посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що угорське головування у Раді Євросоюзу навряд чи негативно вплине на темпи просування переговорів про вступ з Україною.

Матернова пояснила, що під час шестимісячного головування країна, яка головує, повинна відігравати роль чесного медіатора.

Вона також вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС у Києві сподівається на їхній початок наприкінці червня.