ЄСПЛ відхилив позов російського співака Кіркорова, який оскаржував заборону в’їзду до Литви

Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною скаргу російського поп-співака Філіпа Кіркорова щодо рішення Литви заборонити йому в’їзд в країну, рішення є фінальним.

Про це повідомила пресслужба ЄСПЛ, пише "Європейська правда".

ЄСПЛ відхилив як неприйнятну скаргу російського співака Філіпа Кіркорова, який має громадянство Росії і Болгарії, на рішення литовської влади від 2021 року заборонити йому в’їзд до Литви з міркувань нацбезпеки. Це рішення є фінальним.

Суд вирішив, що рішення Литви мало під собою легітимне підґрунтя і за національним, і за європейським законодавством.

"В цілому Суд дійшов висновку, що оцінка литовської влади, заснована на заявах та діях позивача, не була свавільною чи необґрунтованою. Зокрема, позивач відкрито казав, що підтримує дії Росії щодо Криму і казав про себе, що є представником Владіміра Путіна на сцені", – зауважують у комюніке.

ЄСПЛ вирішив, що матеріали справи не дають підстав вважати, що литовські суди – де Кіркоров оскаржував рішення – помилково оцінили факти чи упереджено застосовувати законодавство. Суд погодився з литовськими судами у тому, що заборона в’їзду для російського співака не була непропорційною, та врахував, що його права як громадянина країни-члена ЄС (Болгарії) лише частково обмежені – забороною в’їзду до Литви, з якою він не має тісних зв’язків.

Також Суд зауважив, що Кіркоров ще не вичерпав можливості для оскарження у національних судах збитків, яких він зазнав через скасовані концерти.

Суд у рішенні врахував також те, що і Сейм Литви, і Європарламент визнають необхідність викривати російську дезінформацію і пропаганду.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України в'їзд Кіркорову заборонили також Естонія і Латвія.