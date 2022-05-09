Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Латвія заборонила в'їзд Кіркорову на безстроковий період

Понеділок, 9 травня 2022, 12:59

У Латвії оголошено персонами нон грата ще четверо громадян Росії, серед яких - співак Філіп Кіркоров.

Про це повідомив 9 травня міністр закордонних справ Едгар Ринкевич, пише "Європейська правда".

"На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова Ф., Вінокура В., Петросяна Т. та Вінер-Усманової І. до списку осіб, небажаних у Латвійській Республіці, встановивши безстрокову заборону на в'їзд до Латвії", - написав міністр у своєму Twitter.

Нагадаємо, у квітні Естонія закрила в’їзд Кіркорову, а Литва зробила це ще у 2021 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Латвія

Статті

Виборчі перегони під час війни: як оновлення Конгресу може змінити політику США

Вже скоро всі важливі питання у США, включаючи й війну в Україні, будуть розглядатися крізь призму виборів 8 листопада. 
9 травня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Як Болгарія знайшла компроміс між зброєю для України та збереженням коаліції

Болгарія до останнього утримувалася від різких оцінок російської поведінки на міжнародній арені. Зараз ця ситуація змінюється, проте не все так просто.
7 травня 2022 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди

План відбудови разом із членством: яким має бути повоєнне відновлення України

План відновлення України має стати символом підтримки Євросоюзом демократій у їхній боротьбі з автократією.
6 травня 2022 — Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту, експрем'єр Литви