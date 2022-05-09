Латвія заборонила в'їзд Кіркорову на безстроковий період

У Латвії оголошено персонами нон грата ще четверо громадян Росії, серед яких - співак Філіп Кіркоров.

Про це повідомив 9 травня міністр закордонних справ Едгар Ринкевич, пише "Європейська правда".

"На підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію я ухвалив рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова Ф., Вінокура В., Петросяна Т. та Вінер-Усманової І. до списку осіб, небажаних у Латвійській Республіці, встановивши безстрокову заборону на в'їзд до Латвії", - написав міністр у своєму Twitter.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par Krievijas Federācijas pilsoņu F. Kirkorova, V. Vinokura, T. Petrosjana un I. Viner-Usmanovas iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2022

Нагадаємо, у квітні Естонія закрила в’їзд Кіркорову, а Литва зробила це ще у 2021 році.