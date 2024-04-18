США спростять експортний контроль для Британії та Австралії в межах AUKUS

Міністерство торгівлі США повідомило, що зменшить вимоги експортного контролю для Австралії та Великої Британії з метою сприяння оборонній торгівлі в межах пакту безпеки AUKUS між трьома країнами.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Нове правило дозволяє експортувати до Австралії та Великої Британії без ліцензії військові товари, ракетні технології та гарячі двигуни, що контролює міністерство торгівлі США, зокрема певні товари, пов'язані з супутниками.

Це дозволить зменшити вимоги до ліцензування експорту до Австралії та Великої Британії на 80%, або на понад 7,5 мільярдів доларів США щорічно, заявили в Бюро промисловості та безпеки (BIS) міністерства торгівлі США.

Згідно зі зміненими правилами, ліцензування експорту з США до Великої Британії та Австралії буде майже таким же, як і в Канаді.

Раніше Австралія і Велика Британія підписали нову угоду про співпрацю в галузі оборони і безпеки, яка полегшує спільні операції їхніх збройних сил на території обох країн.

За угодою AUKUS між Австралією, Великою Британією і США, Австралія придбає кілька американських підводних човнів класу "Вірджинія" протягом наступного десятиріччя і побудує новий підводний човен на суднобудівних верфях в Аделаїді до 2040 року.

Нагадаємо, формат AUKUS заснували у вересні 2021 року. Тоді угода призвела до серйозної образи з боку Франції, оскільки це нове партнерство зірвало давніший франко-австралійський контракт на десятки мільярдів доларів. Детальніше про це – у статті Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки.