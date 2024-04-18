США упростят экспортный контроль для Британии и Австралии в рамках AUKUS

Министерство торговли США сообщило, что уменьшит требования экспортного контроля для Австралии и Великобритании с целью содействия оборонной торговле в рамках пакта безопасности AUKUS между тремя странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Новое правило позволяет экспортировать в Австралию и Великобританию без лицензии военные товары, ракетные технологии и горячие двигатели, которые контролирует министерство торговли США, в частности определенные товары, связанные со спутниками.

Это позволит уменьшить требования к лицензированию экспорта в Австралию и Великобританию на 80%, или на более 7,5 миллиардов долларов США ежегодно, заявили в Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США.

Согласно измененным правилам, лицензирование экспорта из США в Великобританию и Австралию будет почти таким же, как и в Канаде.

Ранее Австралия и Великобритания подписали новое соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности, которое облегчает совместные операции их вооруженных сил на территории обеих стран.

По соглашению AUKUS между Австралией, Великобританией и США, Австралия приобретет несколько американских подводных лодок класса "Вирджиния" в течение следующего десятилетия и построит новую подводную лодку на судостроительных верфях в Аделаиде к 2040 году.

Напомним, формат AUKUS основали в сентябре 2021 года. Тогда соглашение привело к серьезной обиде со стороны Франции, поскольку это новое партнерство сорвало давний франко-австралийский контракт на десятки миллиардов долларов. Подробнее об этом – в статье Соглашение, которое разозлило Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности.