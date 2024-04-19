Глава Євроради відповів на заяву Трампа про допомогу Україні

Президент Європейської ради Шарль Мішель відповів на слова експрезидента США Дональда Трампа, який нещодавно заявив, що Європа повинна давати більше грошей на підтримку України.

Про це Мішель написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Глава Євроради закликав ексочільника Білого дому "розібратися у фактах".

"Цифри говорять самі за себе. Внесок ЄС в Україну: 143 млрд євро (150 млрд доларів)", – зазначив він.

Мішель також закликав Трампа "не лякатись" глави Кремля Владіміра Путіна, оскільки Європа його не боїться.

Нагадаємо, Трамп після публікації законопроєкту про допомогу Україні в Палаті представників укотре повторив, що Європа повинна давати більше грошей на підтримку Києва.

Як повідомлялось, пакет підтримки України, який вніс спікер Палати представників Майк Джонсон у середу, передбачає виділення близько 61 млрд доларів на допомогу Україні й союзникам. Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня.

Президент США Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти, які вніс Майк Джонсон.

Читайте також: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.