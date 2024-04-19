Глава Евросовета ответил на заявление Трампа о помощи Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель ответил на слова экс-президента США Дональда Трампа, который недавно заявил, что Европа должна давать больше денег на поддержку Украины.

Об этом Мишель написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Глава Евросовета призвал экс-главу Белого дома "разобраться в фактах".

"Цифры говорят сами за себя. Вклад ЕС в Украину: 143 млрд евро (150 млрд долларов)", – отметил он.

Мишель также призвал Трампа "не пугаться" главы Кремля Владимира Путина, поскольку Европа его не боится.

Напомним, Трамп после публикации законопроекта о помощи Украине в Палате представителей в очередной раз повторил, что Европа должна давать больше денег на поддержку Киева.

Как сообщалось, пакет поддержки Украины, который внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду, предусматривает выделение около 61 млрд долларов на помощь Украине и союзникам. Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля.

Президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты, которые внес Майк Джонсон.

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