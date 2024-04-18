Шольц сподівається знайти шість систем Patriot для України в державах НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін докладає зусиль для пошуку шести систем протиповітряної оборони Patriot "у контексті НАТО" на додачу до ще однієї, яку пообіцяла передати ФРН.

Про це він заявив на пресконференції 18 квітня після засідання Європейської ради в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Шольц наголосив на необхідності забезпечення України засобами протиповітряної оборони, аби захистити українські міста й критичну інфраструктуру від ракетних обстрілів з боку Росії.

"Ми знаємо, що Україна зараз потребує нашої підтримки. Їй потрібен чіткий сигнал, що це буде тривати довго і на постійній основі. І це також є метою наших зусиль, спрямованих на те, щоб забезпечити постачання достатньої кількості зброї, артилерії та боєприпасів", – додав він.

Німецький канцлер додав, що Німеччина є країною, яка зробила "найбільш суттєвий внесок" в українську ППО, позаяк нещодавно оголосила про передання ще однієї, вже третьої зі свого боку системи Patriot.

Він закликав інші країни-члени НАТО послідувати прикладу Берліна, "щоб забезпечити кращий захист від численних атак, від яких зараз страждає Україна".

"Ми чули, що тепер має бути ще сім систем (Patriot. – Ред.). Один з них – наша. І ми сподіваємося, що ще шість будуть знайдені в контексті НАТО. І я також скористався нагодою тут, щоб просувати це питання в багатьох дискусіях", – розповів Шольц.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна ідентифікувала 100 систем протиповітряної оборони в країнах-союзниках і просить передати хоча б сім із них для захисту українських міст.

Напередодні, нагадаємо, міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.