У Нідерландах ув'язнений у в'язниці міста Гергюговард взяв у заручники двох своїх співкамерників.

Про це повідомив портал NOS, пише "Європейська правда".

Інформацію про інцидент підтвердив Департамент судових установ. Відомо, що заручники перебували у загальній кімнаті.

За словами речника пенітенціарної служби, жодних епізодів із застовуванням сили не було.

Правоохоронці на місці події намагалися взяти ситуацію під контроль і зрештою їм це вдалося – заручників відпустили.

Весь інцидент тривав декілька годин. У результаті ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вихідними в нідерландському місті Еде невідомий утримував заручників у популярному кафе.

За словами правоохоронців, не було жодних ознак того, що захоплення заручників пов'язане з тероризмом.

Пізніше поліція завершила операцію, наслідком якої, ймовірно, було затримання чоловіка, який утримував заручників.