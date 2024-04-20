Польські фермери послаблять блокаду ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери у неділю, 21 квітня, планують відновити пропуск українських вантажівок, крім ваговозів із сільгосппродукцією продукцією, у прикордонному пункті "Рава-Руська – Гребенне".

Про це у коментарі "Українській правді" заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє "Європейська правда".

За його інформацією, рух вантажівок має відновитися з 8:00.

"За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарська продукція – Ред.)", – сказав Демченко.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктами пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".

Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.