Польские фермеры ослабят блокаду еще одного пункта пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры в воскресенье, 21 апреля, планируют возобновить пропуск украинских грузовиков, кроме тяжеловозов с сельхозпродукцией, в пограничном пункте "Рава-Русская – Гребенное".
Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает "Европейская правда".
По его информации, движение грузовиков должно возобновиться с 8:00.
"По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу грузовики, кроме тех, которые перемещают товары 1-24 группы УКТВЭД (сельскохозяйственная продукция – Ред.)", – сказал Демченко.
Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктами пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова".
Напомним, 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.