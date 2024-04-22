Польські фермери припинили блокування КПП "Ягодин", що тривало з початку лютого

Польські протестувальники згорнули блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ", яка тривала з 9 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це 22 квітня повідомили у Держприкордонслужбі (ДПСУ).

Українські прикордонники зазначили, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках на цьому КПП здійснюється у звичайному режимі.

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого", – повідомили українські прикордонники.

Вранці 22 квітня у ДПСУ повідомляли про блокаду з польського боку на двох КПП – "Ягодин" та "Рава-Руська". Відтак заблокованим надалі залишається лише останній.

У суботу польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктами пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець – Корчова".

Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.