Польские фермеры прекратили блокирование КПП "Ягодин", длившееся с начала февраля

Польские протестующие свернули блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск", которая длилась с 9 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом 22 апреля сообщили в Госпогранслужбе (ГПСУ).

Украинские пограничники отметили, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях на этом КПП осуществляется в обычном режиме.

"По информации от Пограничной службы Республики Польша, сегодня в 13:00 завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин", которая длилась с 9 февраля", – сообщили украинские пограничники.

Утром 22 апреля в ГПСУ сообщали о блокаде с польской стороны на двух КПП – "Ягодин" и "Рава-Русская". Так что заблокированным теперь остается только последний.

В субботу польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктами пропуска "Шегини – Медыка" и "Краковец – Корчова".

Напомним, 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.