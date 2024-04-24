Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon

В рамках своєї підтримки Велика Британія направить до Польщі винищувачі Typhoon для захисту повітряного простору країни.

Про це на спільній пресконференції з прем’єром Польщі Дональдом Туском оголосив очільник британського уряду Ріші Сунак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Сунак розповів, що вони з Туском обговорили, серед іншого, використання заморожених російських активів, міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні та енергетичну співпрацю.

Британський прем’єр оголосив, що в рамках підтримки Британія направить до Польщі винищувачі Typhoon для захисту польського повітряного простору.

Крім того, за його словами, 16 тисяч британських військовослужбовців будуть відправлені до Польщі в рамках навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня.

Він додав, що під час візиту також обговорювалися можливості оборонної промисловості.

"Ми будуємо фрегати і нову систему оборони для захисту повітряного простору над Польщею. Ми будемо зміцнювати нашу співпрацю у всіх форматах, щоб ми могли разом працювати над найважливішими аспектами протиповітряної оборони", – підкреслив Сунак.

Також під час візиту до Польщі Сунак розповів, що у новому британському пакеті допомоги для України будуть мільйони боєприпасів, сотні одиниць техніки та далекобійні ракети Storm Shadow.

Згодом британський прем’єр поїде до Німеччини, де зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом у Берліні.