Сунак вперше відвідає Німеччину: обговорить війну в Україні та Близькій Схід

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прийматиме в середу в Берліні прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

Темою зустрічі Сунака і Шольца стануть взаємні відносини, війна РФ проти України та ситуація на Близькому Сході, повідомила заступниця речника уряду Крістіане Гоффманн.

Це буде перший візит очільника британського уряду до Німеччини після того, як він очолив цю посаду в жовтні 2022 року.

Останнім часом Сунак майже повністю передав зовнішню політику міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Кемерону.

Раніше ЗМІ повідомляли, що міністерство оборони Великої Британії не використало більше половини міжнародного військового фонду для України у розмірі 900 млн фунтів (понад 1 млрд євро) через бюрократичні затримки з укладанням контрактів.

Перед цим Міноборони Британії повідомило про наміри надати Україні сучасні безпілотники та системи ППО на суму 60 млн фунтів стерлінгів (майже 70 млн євро).

Водночас у німецькому уряді запевнили, що нова система протиповітряної оборони Patriot буде доставлена в Україну якнайскоріше.

Перед цим уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні.