Блинкен прибыл в Шанхай

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 24 апреля, прибыл в китайский Шанхай.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Визит госсекретаря происходит на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем.

Однако, как отмечает агентство, тот факт, что Блинкен осуществляет поездку вскоре после разговора президента Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином, визита в Китай министра финансов Джанет Йеллен и телефонного разговора между руководителями оборонных ведомств США и Китая является признаком того, что обе стороны по крайней мере готовы обсуждать свои разногласия.

Блинкен совершает визит всего через несколько часов после того, как Сенат США проголосовал за законопроект о миллиардной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Еще до того, как Блинкен приземлился в Шанхае, китайское Управление по делам Тайваня раскритиковало намерения США оказать помощь Тайваню, заявив, что она "серьезно нарушает" обязательства США перед Китаем, "посылает неправильный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня", и толкает самоуправляемую островную республику в "опасную ситуацию".

На прошлой неделе высокопоставленный представитель Государственного департамента заявил, что Блинкен "подчеркнет, как в частном порядке, так и публично, неизменную заинтересованность Америки в поддержании мира и стабильности через Тайваньский пролив".

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино заявил, что Китай быстро становится более агрессивным в своей риторике и действиях в Азии.

В прошлом месяце Аквилино заявлял, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и будет готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.