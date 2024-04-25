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Кулеба привітав звіт спецмеханізму ОБСЄ щодо свавільного затримання РФ цивільних українців

Новини — Четвер, 25 квітня 2024, 18:08 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 25 квітня привітав підготовлений у межах так званого Московського механізму ОБСЄ звіт щодо свавільного утримання Росією українських цивільних.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter (X).

Голова МЗС наголосив, що звіт є "тривожним попередженням щодо систематичної та широкомасштабної кампанії Росії із захоплення цивільних заручників на окупованих територіях України".

"Висновки незалежної Місії шокують: люди, причетні до свавільного позбавлення волі українських цивільних, скоїли воєнні злочини, злочини проти людяності та порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини", – підкреслює він.

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Звіт Московського механізму ОБСЄ також визначає, що свавільне утримання цивільних Росією набуло масового характеру та спрямоване насамперед проти українських громадян, починаючи ще з анексії Криму у 2014 році.

"Документ стане важливим елементом у роботі національних та міжнародних судових органів, спрямованій на встановлення конкретних осіб, які мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності", – вважає Кулеба.

Московський механізм може бути запущений з ініціативи 10 і більше країн-учасниць ОБСЄ. Місія за підсумками своєї роботи готує звіт та рекомендації для влади країни, ОБСЄ та міжнародної спільноти щодо можливих варіантів реагування на виявлені проблеми.

У контексті свавільного утримання цивільних Росією механізм задіяли на початку 2024 року. Крім того, навесні 2023 року 45 держав-членів ОБСЄ ініціювали використання цього механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України.

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Кулеба ОБСЄ Війна з РФ
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