ОБСЄ запустила спецмеханізм щодо випадків свавільного затримання РФ цивільних українців

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) вирішили задіяти так званий Московський механізм у питанні щодо свавільного затримання представниками російської армії та окупаційної адміністрації цивільних українців на окупованих територіях.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Вітаю застосування Московського механізму переважною більшістю країн-учасниць ОБСЄ у відповідь на свавільні затримання Росією українських цивільних… Очікую, що застосування Московського механізму ОБСЄ допоможе нам визначити реальні масштаби цього злочину і встановити факти", – написав він у своєму Twitter (X).

Кулеба зазначив, що це перше застосування якогось міжнародного механізму у зв’язку з цим питанням.

Він наголосив, що під час цієї війни Росія взяла в заручники тисячі цивільних українців на окупованих територіях, і він давно закликав ОБСЄ, ООН та інші організації відреагувати на цю ситуацію.

"Вони – найбільш незахищена група, і це питання найбільш обділене увагою на міжнародних майданчиках… Продовжую закликати усі міжнародні організації, громадські організації та медіа звертати більше уваги на тему українських цивільних, яких Росія утримує як заручників. Ми продовжимо докладати усіх можливих зусиль, щоб звільнити кожного з них, і я вдячний за потужну підтримку партнерів у цьому питанні", – додав Дмитро Кулеба.

Московський механізм може бути запущений з ініціативи 10 і більше країн-учасниць ОБСЄ. Місія за підсумками своєї роботи готує звіт та рекомендації для влади країни, ОБСЄ та міжнародної спільноти щодо можливих варіантів реагування на виявлені проблеми.

Навесні 2023 року 45 держав-членів ОБСЄ ініціювали використання цього механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України.

У 2011 та 2020 році він застосовувався щодо Білорусі у зв’язку з репресіями проти нелояльних до режиму Лукашенка.