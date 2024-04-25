Кулеба поприветствовал отчет спецмеханизма ОБСЕ о произвольном задержании РФ гражданских украинцев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 25 апреля приветствовал подготовленный в рамках так называемого Московского механизма ОБСЕ отчет о произвольном удержании Россией украинских гражданских.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X).

Глава МИД подчеркнул, что отчет является "тревожным предупреждением о систематической и широкомасштабной кампании России по захвату гражданских заложников на оккупированных территориях Украины".

"Выводы независимой Миссии шокируют: люди, причастные к произвольному лишению свободы украинских гражданских, совершили военные преступления, преступления против человечности и нарушения международного гуманитарного права и прав человека", – подчеркивает он.

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Отчет Московского механизма ОБСЕ также определяет, что произвольное содержание гражданских Россией приобрело массовый характер и направлено прежде всего против украинских граждан, начиная еще с аннексии Крыма в 2014 году.

"Документ станет важным элементом в работе национальных и международных судебных органов, направленной на установление конкретных лиц, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности", – считает Кулеба.

Московский механизм может быть запущен по инициативе 10 и более стран-участниц ОБСЕ. Миссия по итогам своей работы готовит отчет и рекомендации для властей страны, ОБСЕ и международного сообщества относительно возможных вариантов реагирования на выявленные проблемы.

В контексте произвольного удержания гражданских Россией механизм задействовали в начале 2024 года. Кроме того, весной 2023 года 45 государств-членов ОБСЕ инициировали использование этого механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.