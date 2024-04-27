В Польше показали декларацию об имуществе премьер-министра Туска

На сайте канцелярии премьер-министра Польши опубликовали декларацию об имуществе премьера Дональда Туска за 2023 год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Из опубликованного заявления следует, что Дональд Туск имеет 120 тысяч злотых и 295 тысяч евро сбережений.

Кроме того, глава польского правительства внес в декларацию 2 371,76 евро бельгийской пенсии, полученной в 2023 году, 64 757,76 евро пенсии от Европейской комиссии и 118 887,10 злотых пенсии от Управления социального страхования.

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Туск также указал доход от авторских прав в размере 12 703 злотых и более 6 211 злотых парламентской надбавки, 17 541 злотый гонораров и 13 441 злотый из канцелярии премьер-министра.

Из движимого имущества премьер-министр указал в декларации часы Grand Seiko GMT 2016 года выпуска.

Из декларации также видно, что глава польского правительства не владеет никакой недвижимостью или автомобилем.

Напомним, Сейм Польши избрал премьером Дональда Туска в декабре прошлого года после того, как партия "Право и справедливость" не смогла обеспечить продолжение своего правления на парламентских выборах осенью.

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