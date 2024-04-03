Глава МЗС Британії закликатиме НАТО до спільної закупівлі ракет і снарядів для України

Глава МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів Альянсу витрачати більше, виробляти більше і надавати більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності.

Як повідомили в МЗС Британії, про це він планує заявити на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Кемерон наголосить на необхідності продовження підтримки України, яка, за його словами, сьогодні ближча до НАТО, ніж будь-коли.

"Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил", – йдеться у повідомленні МЗС Британії.

Як зазначається, усі члени Альянсу погоджуються з тим, що Україна вступить до НАТО, і Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб Україна продовжувала здійснювати значущі кроки на шляху до членства в Альянсі.

"Ми повинні продовжувати надавати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні.

Члени Альянсу повинні активізуватися і витрачати більше коштів на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу", – стверджує Кемерон.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції заявили, що європейські союзники НАТО повинні брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму 100 мільярдів доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтон.