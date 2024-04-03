Глава МИД Британии будет призывать НАТО к совместной закупке ракет и снарядов для Украины

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон планирует поощрять членов Альянса тратить больше, производить больше и предоставлять больше услуг в области обороны перед лицом продолжающейся российской агрессии и растущих угроз международной стабильности.

Как сообщили в МИД Великобритании, об этом он планирует заявить на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Кэмерон подчеркнет необходимость продолжения поддержки Украины, которая, по его словам, сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо.

"Он будет поощрять членов Альянса присоединиться к возглавляемым Великобританией инициативам по закупке стандартных ракет и боеприпасов НАТО для украинских Вооруженных сил", – говорится в сообщении МИД Великобритании.

Как отмечается, все члены Альянса согласны с тем, что Украина вступит в НАТО, и Великобритания будет продолжать работать над тем, чтобы Украина продолжала осуществлять значимые шаги на пути к членству в Альянсе.

"Мы должны продолжать оказывать критически важную поддержку, необходимую Украине для победы в войне.

Члены Альянса должны активизироваться и тратить больше средств на оборону перед лицом продолжающейся российской агрессии и более опасного мира", – утверждает Кэмерон.

Напомним, министры иностранных дел Германии, Польши и Франции заявили, что европейские союзники НАТО должны брать на себя больше ответственности за оборону континента.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтон.