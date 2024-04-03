Група невдоволених польських фермерів ночувала у міністерстві, вимагають зустрічі з прем’єром

Група протестуючих польських фермерів провела ніч у будівлі Міністерства сільського господарства після невдалих розмов з його керівництвом, тепер вони хочуть зустрічі з прем’єром Дональдом Туском.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

12 осіб провели ніч у будівлі Міністерства сільського господарства. Переговори протестувальників, які серед іншого продовжують вимагати заборони транзиту агропродукції з України, з міністром Чеславом Секерським та заступником міністра Міхалом Колодзейчаком тривали до пізньої ночі.

"Вони не принесли очікуваних результатів. Міністра Секерського приперли до стіни, тому що все залежить від прем'єр-міністра Дональда Туска, якому байдуже до голосу фермерів, які чекають конкретики", – сказав Томаш Обшанський, голова Незалежної самоврядної профспілки індивідуальних фермерів "Солідарність" (NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność").

"Після ночі є висновки, як і після дня. Ми чекаємо на прем'єр-міністра. Нічого не вирішено, нічого не узгоджено", – додав він.

За його словами, глава уряду недоброзичливо ставиться до людей, які заробляють на життя сільським господарством: "Ми сприймаємо це як удар по фермерах, удар по всьому аграрному сектору, який має величезні проблеми, а урядова сторона абсолютно нічого не робить для цього".

Обшанський продовжує вимагати, щоб прем'єр-міністр прибув до міністерства. Однак поки що жодних заяв від глави уряду не надходило. Протестувальники є представниками профспілки індивідуальних фермерів, організації, яка в березні підписала угоду з міністром сільського господарства в Ясьонці, що стосується, серед іншого, подальших дій урядової сторони щодо економічних відносин з Україною.

Перед північчю міністерство оприлюднило комюніке з приводу переговорів з фермерами.

Відомство повідомило, що "домовленості, прийняті в Ясьонці, значною мірою виконані". Міністерство перераховує п'ять пунктів, які стосуються, серед іншого, "питань, пов'язаних із Зеленою угодою" та "принципів активізації допомоги виробникам зернових", і запевняє, що "ембарго на імпорт до Польщі зернових, кукурудзи, ріпаку, соняшнику, борошна, висівок, шроту, макухи з України і надалі зберігається", а також "ведеться робота над збереженням розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року".

"З огляду на те, що українська сторона оголосила про мінімізацію транзиту своєї сільськогосподарської продукції через територію Польщі з квітня по червень цього року, Мінагрополітики не зверталося з проханням про припинення транзиту української сільськогосподарської продукції через територію Польщі", – заявило відомство.

20 березня в Ясьонці біля Жешува було підписано угоду між представниками фермерських організацій та міністром сільського господарства.

Один з пунктів угоди передбачає, що міністр сільського господарства звернеться до прем'єр-міністра Дональда Туска з проханням припинити транзит сільськогосподарської продукції з України, що потрапила під дію ембарго, через польську територію.

В минулий четвер Туск після зустрічі з прем'єр-міністром України повідомив, що дві держави просунулися на крок вперед у питаннях, які є предметом суперечки.

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