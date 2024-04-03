Группа недовольных польских фермеров провела ночь в министерстве – требует встречи с премьером

Группа польских фермеров провела ночь в здании Министерства сельского хозяйства после неудачных разговоров с его руководством, теперь они хотят встречи с премьером Дональдом Туском.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

12 человек провели ночь в здании Министерства сельского хозяйства. Переговоры протестующих, которые среди прочего продолжают требовать запрета транзита агропродукции из Украины, с министром Чеславом Секерским и заместителем министра Михалом Колодзейчаком продолжались до поздней ночи.

"Они не принесли ожидаемых результатов. Министра Секерского приперли к стене, потому что все зависит от премьер-министра Дональда Туска, которому безразличен голос фермеров, ожидающих конкретики", – сказал Томаш Обшанский, председатель Независимого самоуправляемого профсоюза индивидуальных фермеров "Солидарность" (NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność").

"После ночи есть выводы, как и после дня. Мы ждем премьер-министра. Ничего не решено, ничего не согласовано", – добавил он.

По его словам, глава правительства недоброжелательно относится к людям, которые зарабатывают на жизнь сельским хозяйством: "Мы воспринимаем это как удар по фермерам, удар по всему аграрному сектору, который имеет огромные проблемы, а правительственная сторона абсолютно ничего не делает для этого".

Обшанский продолжает требовать, чтобы премьер-министр прибыл в министерство. Однако пока никаких заявлений от главы правительства не поступало. Протестующие являются представителями профсоюза индивидуальных фермеров, организации, которая в марте подписала соглашение с министром сельского хозяйства в Ясёнке, касающееся, среди прочего, дальнейших действий правительственной стороны в отношении экономических отношений с Украиной.

Перед полночью министерство обнародовало коммюнике по поводу переговоров с фермерами.

Ведомство сообщило, что "договоренности, принятые в Ясёнке, в значительной степени выполнены". Министерство перечисляет пять пунктов, касающихся, среди прочего, "вопросов, связанных с Зеленым соглашением" и "принципов активизации помощи производителям зерновых", и уверяет, что "эмбарго на импорт в Польшу зерновых, кукурузы, рапса, подсолнечника, муки, отрубей, шрота, жмыха из Украины и в дальнейшем сохраняется", а также "ведется работа над сохранением размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года".

"Учитывая то, что украинская сторона объявила о минимизации транзита своей сельскохозяйственной продукции через территорию Польши с апреля по июнь этого года, Минагрополитики не обращалось с просьбой о прекращении транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши", – заявило ведомство.

20 марта в Ясёнке возле Жешува было подписано соглашение между представителями фермерских организаций и министром сельского хозяйства.

Один из пунктов соглашения предусматривает, что министр сельского хозяйства обратится к премьер-министру Дональду Туску с просьбой прекратить транзит сельскохозяйственной продукции из Украины, попавшей под действие эмбарго, через польскую территорию.

В минувший четверг Туск после встречи с премьер-министром Украины сообщил, что два государства продвинулись на шаг вперед в вопросах, которые являются предметом спора.

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