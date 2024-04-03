Генсек НАТО підтвердив наміри забезпечити надійну підтримку України на перспективу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Про це він сказав перед зустріччю глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, підтримка має стати більш передбачуваною і менше орієнтованою на добровільні внески.

"Ми маємо змінити динаміку нашої підтримки. Ми маємо забезпечити надійну і передбачувану безпекову підтримку України в довгостроковій перспективі. Тому ми покладаємося менше на добровільні внески і більше на зобов’язання НАТО, менше на короткотермінові пропозиції і більше на багаторічні обіцянки", – сказав Столтенберг.

Тому, за його словами, міністри обговорять, яким чином НАТО може продемонструвати більшу відповідальність у координуванні надання військового обладнання і навчання для України.

"Ми також поговоримо про багаторічні фінансові зобов’язання, щоб зберігати нашу підтримку", – сказав він.

За словами Столтенберга, ця міністерська зустріч стане змогою для встановлення консенсусу з цих питань на тлі підготовки до саміту у Вашингтоні.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтон.

Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО.