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Міністри НАТО в Брюсселі не ухвалять остаточного рішення щодо фонду на $100 млрд для України

ексклюзив
Новини — Середа, 3 квітня 2024, 09:57 — Олег Павлюк

Дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року.

Про це "Європейській правді" повідомив посадовець Альянсу на умовах анонімності.

За словами співрозмовника "ЄвроПравди", міністри закордонних справ країн НАТО, які зберуться в Брюсселі 3-4 липня,  "обговорять найкращий спосіб організації підтримки України з боку НАТО, щоб зробити її (підтримку. – Ред.) потужнішою, передбачуванішою і тривалішою".

"На квітневій зустрічі міністрів не буде ухвалено жодних остаточних рішень, і дискусії продовжаться з наближенням Вашингтонського саміту в липні", – додав посадовець.

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Співрозмовник коментував повідомлення ЗМІ про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити п'ятирічний фонд на суму 100 мільярдів доларів для підтримки України.

Імовірно, фонд буде створений у розвиток рішення лідерів Альянсу на саміті у Вільнюсі про перетворення так званого Комплексного пакета допомоги в багаторічну програму підтримки Києва на шляху до членства в Альянсі.

У межах цієї ініціативи НАТО також може перебрати на себе оперативні обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка координує постачання Києву зброї.

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