Президент Финляндии прибыл в Киев

Президент Финляндии Александер Стубб в среду, 3 апреля, прибыл с визитом в Киев.

Об этом финский президент написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

К своему сообщению в соцсети Стубб добавил фото с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанное возле Мариинского дворца.

Thank you @ZelenskyyUa for a warm welcome in Kyiv. We had a good discussion on Finland’s strong and continuing support to Ukraine, the wider European perspective and Ukraine’s Peace Formula, which Finland wholeheartedly supports. President Zelensky also briefed me on the current… pic.twitter.com/mtftYabJxp April 3, 2024

Он поблагодарил украинского коллегу за теплый прием в Киеве.

"Мы провели хорошую дискуссию о сильной и постоянной поддержке Финляндией Украины, более широкой европейской перспективе и украинской мирной формуле, которую Финляндия искренне поддерживает", – отметил Стубб.

Он добавил, что Зеленский проинформировал его о текущей ситуации на фронте.

"Мое главное послание: Финляндия будет с вами столько, сколько потребуется", – добавил финский президент.

Александер Стубб, победитель президентских выборов в Финляндии, официально вступил в должность 1 марта, заменив Саули Ниинистё

Стубб обещал, что до завершения войны в Украине не может быть отношений с Россией на политическом уровне.

Подробнее о новом президенте Финляндии читайте в статье: "Выборы без шансов для России".