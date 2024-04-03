Укр Рус Eng

Президент Финляндии прибыл в Киев

фото
Новости — Среда, 3 апреля 2024, 14:23 — Ирина Кутелева

Президент Финляндии Александер Стубб в среду, 3 апреля, прибыл с визитом в Киев.

Об этом финский президент написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

К своему сообщению в соцсети Стубб добавил фото с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанное возле Мариинского дворца.

Он поблагодарил украинского коллегу за теплый прием в Киеве.

"Мы провели хорошую дискуссию о сильной и постоянной поддержке Финляндией Украины, более широкой европейской перспективе и украинской мирной формуле, которую Финляндия искренне поддерживает", – отметил Стубб.

Он добавил, что Зеленский проинформировал его о текущей ситуации на фронте.

"Мое главное послание: Финляндия будет с вами столько, сколько потребуется", – добавил финский президент.

Александер Стубб, победитель президентских выборов в Финляндии, официально вступил в должность 1 марта, заменив Саули Ниинистё

Стубб обещал, что до завершения войны в Украине не может быть отношений с Россией на политическом уровне.

Подробнее о новом президенте Финляндии читайте в статье: "Выборы без шансов для России".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия