Президент Финляндии прибыл в Киев

Президент Финляндии Александер Стубб в среду, 3 апреля, прибыл с визитом в Киев.

Об этом финский президент написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

К своему сообщению в соцсети Стубб добавил фото с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанное возле Мариинского дворца.

Thank you @ZelenskyyUa for a warm welcome in Kyiv. We had a good discussion on Finland’s strong and continuing support to Ukraine, the wider European perspective and Ukraine’s Peace Formula, which Finland wholeheartedly supports. President Zelensky also briefed me on the current… pic.twitter.com/mtftYabJxp