Блінкен: Американських військ на українській землі не буде

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що політика чинної адміністрації Сполучених Штатів виключає розгортання військ США на українській території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю телеканалу LCI, текст якого наводить пресслужба Держдепу США.

Оновлено 16:35. У новині виправлений зміст цитат держсекретаря, просимо вибачення у читачів.

На запитання, чи виключають у США відправку американських військ в Україну, Блінкен відповів ствердно.

Також у держсекретаря спитали, чи потребуватиме рішення окремих країн про потенційну відправку військ в Україну консенсусу з боку НАТО, на що він відповів: "я утримаюсь від гіпотез на майбутнє, але наша політика дуже чітка".

"Політика президента Байдена чітка. Американських військ на українській землі не буде", – підкреслив він.

На запитання, чому у США не підтримують таке рішення, Блінкен зазначив, що це потенційно може наблизити США "до прямого конфлікту з Росією, чого ми хочемо уникнути".

"Це не в наших інтересах і не в інтересах членів Альянсу", – додав держсекретар.

У березні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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