Блинкен: Американских войск на украинской земле не будет

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что политика действующей администрации Соединенных Штатов исключает развертывание войск США на украинской территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу LCI, текст которого приводит пресс-служба Госдепа США.

Обновлено 16:35. В новости исправлено содержание цитат госсекретаря, просим прощения у читателей.

На вопрос, исключают ли в США отправку американских войск в Украину, Блинкен ответил утвердительно.

Также у госсекретаря спросили, потребует ли решение отдельных стран о потенциальной отправке войск в Украину консенсуса со стороны НАТО, на что он ответил: "я воздержусь от гипотез на будущее, но наша политика очень четкая".

"Политика президента Байдена четкая. Американских войск на украинской земле не будет", – подчеркнул он.

На вопрос, почему в США не поддерживают такое решение, Блинкен отметил, что это потенциально может приблизить США "к прямому конфликту с Россией, чего мы хотим избежать".

"Это не в наших интересах и не в интересах членов Альянса", – добавил госсекретарь.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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