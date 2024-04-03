Наступними вихідними Європу знову накриє гарячим повітрям і пилом із Сахари

Французів попередили, що наступними вихідними на територію країни, як і низки інших країн Європи, знову прийдуть теплі повітряні маси з півночі Африки з дрібним пилом із пустелі Сахара.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У вихідні 6-7 квітня на територію Франції знову мають прийти аномально теплі повітряні маси з півночі Африки, чому сприятимуть сильні вітри на великій висоті. У цьому повітрі знову буде чимало дрібного пилу з Сахари, що надає небу специфічного відтінку та може викликати подразнення дихальних шляхів.

🟤 Notre pays doit se préparer à un nouvel afflux massif de poussières de #sable en provenance du #Sahara ! Les concentrations s'annoncent importantes ce week-end des 6 et 7 avril 2024. Notre article ➡️ https://t.co/wTf5agq3L5 pic.twitter.com/eFoxCpyjMT April 2, 2024

"Із таким динамічним приходом повітря з півдня, напряму з Африки, повернення піску у небо Франції виглядає неминучим", – коментує метеоролог Гійом Сеше.

З доданої ним мапи випливає, що у неділю ці повітряні маси можуть сягнути також Польщі, Білорусі і частини території України.

За його словами, цього разу феномен, який минулого тижня торкнувся більшою мірою південного сходу Франції, буде спостерігатися на значній території.

Повітря майже по всій території прогріється до позначок понад 20°C, а місцями і до 30°C.

Як відомо, останніми днями пил із Сахари спостерігався і над територією України.

Раніше метеослужби у країнах Балтії та Польщі повідомили, що в останні дні березня зареєстрували історичні "спекотні" рекорди для цього місяця.