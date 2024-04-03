В следующие выходные Европу снова накроет горячим воздухом и пылью из Сахары

Французов предупредили, что в следующие выходные на территорию страны, как и ряда других стран Европы, снова придут теплые воздушные массы с севера Африки с мелкой пылью из пустыни Сахара.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В выходные 6-7 апреля на территорию Франции снова должны прийти аномально теплые воздушные массы с севера Африки, чему будут способствовать сильные ветры на большой высоте. В этом воздухе снова будет немало мелкой пыли из Сахары, что придает небу специфический оттенок и может вызвать раздражение дыхательных путей.

🟤 Notre pays doit se préparer à un nouvel afflux massif de poussières de #sable en provenance du #Sahara ! Les concentrations s'annoncent importantes ce week-end des 6 et 7 avril 2024. Notre article ➡️ https://t.co/wTf5agq3L5 pic.twitter.com/eFoxCpyjMT April 2, 2024

"С таким динамичным приходом воздуха с юга, напрямую из Африки, возвращение песка в небо Франции выглядит неизбежным", – комментирует метеоролог Гийом Сеше.

Из добавленной им карты следует, что в воскресенье эти воздушные массы могут достичь также Польши, Беларуси и части территории Украины.

По его словам, на этот раз феномен, который на прошлой неделе коснулся в большей степени юго-востока Франции, будет наблюдаться на значительной территории.

Воздух почти по всей территории прогреется до отметок более 20°C, а местами и до 30°C.

Как известно, в последние дни пыль из Сахары наблюдалась и над территорией Украины.

Ранее метеослужбы в странах Балтии и Польши сообщили, что в последние дни марта зарегистрировали исторические "жаркие" рекорды для этого месяца.