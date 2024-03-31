Для країн Балтії останній день березня виявився найтеплішим в історії

Для Латвії, Литви та Естонії 31 березня стало найтеплішим днем першого весняного місяця за всю історію спостережень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють LRT, Delfi та ERR з посиланням на дані національних метеослужб.

У Литві рекордно спекотними для березня стали і субота 30, і неділя 31 березня. У місті Друскінінкай температура повітря вдень у неділю прогрілася до 25.5℃, у суботу там було 22,4℃.

У метеослужбі пояснили, що це пов’язано з приходом теплих повітряних мас з півночі Африки. На додачу, небо може мати жовтуватий відтінок через дрібні частки пилу з пустелі Сахара. Наступні дні у Литві також будуть дуже теплими.

У Латвії стовпчик термометра у неділю сягнув 22.8℃, що стало рекордом в історії спостережень і для 31 березня, і місяця березня загалом. Температурні рекорди зафіксували на усіх спостережних станціях в країні, окрім двох, де було трохи прохолодніше через вітри з Ризької затоки. 1 квітня очікувано також стане рекордно теплим.

Про температурні рекорди повідомляють і в Естонії – у південному місті Валга стовпчик термометра місцями перевищив 21℃. Цей показник побив попередній рекорд від 30 березня 1968 року, коли повітря прогрілося до 18.9℃.

У Польщі субота також відзначилася температурним рекордом – метеостанція в Тарнові зафіксувала 26,4 градуси тепла.

Нагадаємо, служба моніторингу зміни клімату ЄС назвала січень 2024 року найтеплішим у світі за всю історію спостережень.