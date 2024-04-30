В Молдове начали и сразу же перенесли суд над главой Гагаузии из-за русского языка

Кишиневский суд сектора Буюканы на первом предварительном заседании 30 апреля по делу о незаконном партийном финансировании, где фигурирует башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул, решил прервать процесс до 27 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Адвокаты Гуцул обратились в суд с ходатайством об отсрочке заседания, потому что прокуратра не предоставила ей обвинительного заключения на русском языке, а вторая обвиняемая, Светлана Попан, не смогла найти себе адвоката.

Судья Ана Кучереску рассмотрела просьбу и решила прервать заседание. Она в частности обязала прокуратуру перевести и передать башкану Гагаузии обвинительное заключение на русском языке.

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После заседания Гуцул заявила журналистам, что уголовное дело против нее сфабриковали, а заказчиками являются партия власти "Действие и солидарность" и президент Майя Санду.

Напомним, Евгению Гуцул обвиняют в том, что она, работая секретарем в неконституционной партии "Шор", с 2019 до 2022 года систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовались для финансирования политической деятельности партии.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

Напомним, Конституционный суд Молдовы в июне 2023 года объявил неконституционной партию "Шор".