В чотирьох країнах ЄС провели арешти у справі про зловживання з "ковідними" фондами

У четвер в Італії, Австрії, Румунії та Словаччині здійснили серію арештів у рамках великого розслідування щодо масштабного шахрайства, пов’язаного з фондом ЄС для відновлення економіки після пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Правоохоронці у чотирьох країнах на запит прокурорів скоординовано затримали понад 20 осіб. Восьмеро залишаться під вартою, ще 14 надалі будуть під домашнім арештом.

Поліція також навідалася з обшуками у низку будинків та офісів, конфіскуючи та арештовуючи активи, серед яких елітні вілли, криптовалюта, коштовні годинники та ювелірні вироби, автомобілі Lamborghini, Porsche та Audi Q8.

Підозри стосуються шахрайства із 600 млн євро з "ковідного" фонду Італії, кошти на який країна отримала з Фонду відновлення та стійкості ЄС (RRF). Італія отримала найбільшу суму через цей інструмент.

У слідстві кажуть, що шахрайство здійснювалося злочинною групою, у якій були фахівці, знайомі з процедурами заявок на отримання держфінансування. Вони допомогли добути десятки мільйонів євро, що призначалися на підвищення конкурентоздатності й цифровізації італійських компаній.

Фінансова поліція Італії виявила серію підозрілих транзакцій, що вказували на відмивання грошей через складну систему фіктивних компаній, створених в Австрії, Італії, Словаччині та Румунії.

До операції залучена також Прокуратура ЄС (European Public Prosecutor's Office).

У цьому відомстві раніше відзначили зростання у 2023 році кількості розслідувань щодо можливого шахрайства із коштами з "ковідного" фонду – всього відкрили понад 200 розслідувань. Ця категорія складає близько 15% від усіх розслідувань можливого шахрайства, якими займається EPPO.

Нагадаємо, у Греції минулого місяця заявили про викриття злочинної мережі, що виготовила тисячі якісних підробок паспортів.

Тим часом у Європолі розслідують загадкове зникнення особистих файлів керівництва.