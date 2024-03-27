Європол розслідує загадкове зникнення особистих файлів керівництва

Минулого літа у Гаазі зі штаб-квартири Європолу – центрального правоохоронного органу Євросоюзу – винесли конфіденційні дані, які містили особисту інформацію про керівництво цього агентства ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Politico.

Відповідно до внутрішньої документації агентства та розмов із нинішніми та колишніми співробітниками, друковані особисті файли виконавчої директорки Європолу Кетрін Де Болле та трьох її заступників зникли десь до вересня.

"6 вересня 2023 року Директорат Європолу був поінформований про зникнення особистих документів кількох співробітників Європолу", – йдеться в повідомленні.

"Враховуючи роль Європолу як правоохоронного органу, зникнення особистих файлів співробітників є серйозним інцидентом з порушенням безпеки та особистих даних", – йдеться у записці, опублікованій у внутрішній системі агентства і датованій 18 вересня.

Європол є одним з найбільших агентств Європейського Союзу. Він координує великі міжнародні розслідування та операції з національними поліцейськими органами та партнерами, такими як Інтерпол і ФБР США.

За словами посадовців, деякі з втрачених файлів знайшов покинутими в громадському місці в Гаазі перехожий та приніс їх до місцевої поліцейської дільниці. Поки невідомо, як довго вони були зниклими та чому їх забрали зі штаб-квартири організації.

Після інциденту керівника відділу кадрів агентства Массіміліано Беттіна відправили в адміністративну відпустку. Він відмовився коментувати справу виданню.

Конфіденційні друковані копії файлів відділу кадрів Європолу зберігаються під замком у сейфі в кімнаті, яка доступна лише для персоналу, і дуже мало людей знають код сейфа.

Беттін, який обіймав посаду головного маршала в італійській поліції, з 2016 року очолював відділ кадрів Європолу. В агентстві загалом працює понад 1400 співробітників.

Одна з версій цього інциденту, за словами джерел, стверджує, що файли могли використати, аби завдати шкоди Беттіну на тлі внутрішніх конфліктів в агентстві.

Нагадаємо, у лютому Politico повідомило, що на мобільних телефонах двох депутатів Європарламенту, в тому числі колишньої французької міністерки з питань Європи Наталі Луазо, яка очолює підкомітет з питань оборони, знайшли шпигунське програмне забезпечення.

А Велика Британія заявила, що за кібератакою, яку здійснили на британську ЦВК, отримавши доступ до персональних даних мільйонів виборців, скоїли пов’язані з Китаєм хакери.