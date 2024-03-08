У Греції викрили злочинну мережу, що виготовила тисячі якісних підробок паспортів

У Греції викрили злочинну організацію, що влаштувала підпільну схему імміграції до ЄС та виготовила тисячі якісних підробок паспортів для тих, хто користувався їхніми послугами.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Грецькі правоохоронці спільно з Європолом розкрили мережу, що з вересня 2023 року займалася організацією нелегального в’їзду на територію ЄС.

Всього затримали 11 осіб – трьох палестинців, трьох латвійців, двох іранців, двох сирійців та одного ліванця.

За висновками слідства, ця група з використанням складного технологічного обладнання навчилася робити високоякісні підробки паспортів низки країн Євросоюзу і третіх країн, за допомогою яких нелегальні мігранти могли легалізуватися у ЄС. Серед підробок виявили у тому числі фальшиві українські паспорти.

Вартість такого документа для клієнтів-мігрантів варіювалася від 400 до 1200 євро залежно від країни походження. Зловмисники виготовили тисячі таких документів, кількість лише тих, які знайшли і вилучили, сягає понад 4600.

На додачу до цього, учасників мережі підозрюють в організації перельотів до країн ЄС з використанням виготовлених ними підробок. За "пакет послуг" брали 6000 євро з особи.

Безпосередні організатори мережі працювали з "клієнтами" виключно через посередників та окремо один від одного.

Нагадаємо, у Латвії хочуть з наступного тижня відновити посилений режим охорони кордону з Білоруссю через зростання потоку нелегальних мігрантів.

Тим часом найбільша політична група Європарламенту, яка очікувано збереже лідерство і після виборів у червні, підтримала міграційну реформу, що передбачає депортацію шукачів притулку до безпечних третіх країн та запровадження системи квот для тих, хто отримує захист у країнах ЄС.