Кулеба обговорив з главою МЗС Болгарії зміцнення співпраці та подякував за допомогу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про зустріч у Брюсселі з болгарською колегою Марією Габріель, зазначивши, що співпраця Києва і Софії важлива для підтримання регіональної безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter (X).

Кулеба зазначив, що розмова була змістовною і стосувалася шляхів подальшого розвитку двосторонньої співпраці України та Болгарії.

Meaningful meeting with my Bulgarian counterpart @GabrielMariya on ways to further develop our bilateral cooperation.



I asked Mariya to convey our gratitude to the Bulgarian parliament for taking decisions in support of Ukraine.



Strong Ukrainian-Bulgarian partnership is… pic.twitter.com/sBw6olbJrz