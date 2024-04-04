Кулеба обговорив з главою МЗС Болгарії зміцнення співпраці та подякував за допомогу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про зустріч у Брюсселі з болгарською колегою Марією Габріель, зазначивши, що співпраця Києва і Софії важлива для підтримання регіональної безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter (X).

Кулеба зазначив, що розмова була змістовною і стосувалася шляхів подальшого розвитку двосторонньої співпраці України та Болгарії.

Meaningful meeting with my Bulgarian counterpart @GabrielMariya on ways to further develop our bilateral cooperation.



I asked Mariya to convey our gratitude to the Bulgarian parliament for taking decisions in support of Ukraine.



Strong Ukrainian-Bulgarian partnership is… pic.twitter.com/sBw6olbJrz April 4, 2024

"Попросив Марію передати нашу вдячність болгарському парламенту за прийняття рішень на підтримку України. Міцне українсько-болгарське партнерство важливе для підтримання регіональної стабільності, зміцнення безпеки в Чорному морі та збереження довгострокового миру в Європі", – зазначив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, в середині березня у Болгарії заявили про відправлення всіх обіцяних 100 БТР до України, фактична доставка яких на тривалий час затрималася через питання витрат на транспортування.

Також нагадаємо, що Болгарію вчергове чекають дострокові парламентські вибори після провалу формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів.

Детально про це та ризики, які несуть дострокові вибори – у статті Чи стане Болгарія знову проросійською?