Кулеба обсудил с главой МИД Болгарии укрепление сотрудничества и поблагодарил за помощь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о встрече в Брюсселе с болгарской коллегой Марией Габриэль, отметив, что сотрудничество Киева и Софии важно для поддержания региональной безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X).

Кулеба отметил, что разговор был содержательным и касался путей дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Украины и Болгарии.

Meaningful meeting with my Bulgarian counterpart @GabrielMariya on ways to further develop our bilateral cooperation.



I asked Mariya to convey our gratitude to the Bulgarian parliament for taking decisions in support of Ukraine.



Strong Ukrainian-Bulgarian partnership is… pic.twitter.com/sBw6olbJrz April 4, 2024

"Попросил Марию передать нашу благодарность болгарскому парламенту за принятие решений в поддержку Украины. Крепкое украинско-болгарское партнерство важно для поддержания региональной стабильности, укрепления безопасности в Черном море и сохранения долгосрочного мира в Европе", – отметил министр иностранных дел Украины.

Напомним, в середине марта в Болгарии заявили об отправке всех обещанных 100 БТР в Украину, фактическая доставка которых на длительное время задержалась из-за вопроса расходов на транспортировку.

Также напомним, что Болгарию в очередной раз ждут досрочные парламентские выборы после провала формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров.

Подробно об этом и рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?