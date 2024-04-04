Кулеба обсудил с главой МИД Болгарии укрепление сотрудничества и поблагодарил за помощь
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о встрече в Брюсселе с болгарской коллегой Марией Габриэль, отметив, что сотрудничество Киева и Софии важно для поддержания региональной безопасности.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X).
Кулеба отметил, что разговор был содержательным и касался путей дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Украины и Болгарии.
Meaningful meeting with my Bulgarian counterpart @GabrielMariya on ways to further develop our bilateral cooperation.– Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2024
I asked Mariya to convey our gratitude to the Bulgarian parliament for taking decisions in support of Ukraine.
Strong Ukrainian-Bulgarian partnership is… pic.twitter.com/sBw6olbJrz
"Попросил Марию передать нашу благодарность болгарскому парламенту за принятие решений в поддержку Украины. Крепкое украинско-болгарское партнерство важно для поддержания региональной стабильности, укрепления безопасности в Черном море и сохранения долгосрочного мира в Европе", – отметил министр иностранных дел Украины.
Напомним, в середине марта в Болгарии заявили об отправке всех обещанных 100 БТР в Украину, фактическая доставка которых на длительное время задержалась из-за вопроса расходов на транспортировку.
Также напомним, что Болгарию в очередной раз ждут досрочные парламентские выборы после провала формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров.
Подробно об этом и рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?