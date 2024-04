Кулеба обсудил с главой МИД Болгарии укрепление сотрудничества и поблагодарил за помощь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о встрече в Брюсселе с болгарской коллегой Марией Габриэль, отметив, что сотрудничество Киева и Софии важно для поддержания региональной безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X).

Кулеба отметил, что разговор был содержательным и касался путей дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Украины и Болгарии.

Meaningful meeting with my Bulgarian counterpart @GabrielMariya on ways to further develop our bilateral cooperation.



I asked Mariya to convey our gratitude to the Bulgarian parliament for taking decisions in support of Ukraine.



Strong Ukrainian-Bulgarian partnership is… pic.twitter.com/sBw6olbJrz