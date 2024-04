Десятки тисяч людей протестували в Угорщині проти Орбана

Десятки тисяч людей вийшли на протест проти уряду Віктора Орбана в центрі Будапешта в суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Протест очолив юрист Петер Мадяр, раніше близький до уряду, але нещодавно він заснував політичний рух, що має на меті кинути виклик Орбану.

Протестувальники пройшли маршем до парламенту, деякі з них вигукували "Ми не боїмося" і "Орбан у відставку!".

Багато хто був одягнений у червоно-біло-зелені національні кольори Угорщини або несли національний прапор.

"Ми не будемо нічиїми підлеглими у власній країні", – заявив під час протесту Мадяр.

Budapest's Kossuth Sq, surrounding streets packed at anti-govt protest on Sat organised by former Fidesz-insider Péter Magyar. Magyar: "We won't be anyone's subordinates in our own country" and added that he will announce his party soon, with plans to run in EP elections in June. pic.twitter.com/JdQ0t6qlU5