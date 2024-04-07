Десятки тысяч людей протестовали в Венгрии против Орбана

Десятки тысяч людей вышли на протест против правительства Виктора Орбана в центре Будапешта в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Протест возглавил юрист Петер Мадяр, ранее близкий к правительству, но недавно он основал политическое движение, имеющее целью бросить вызов Орбану.

Протестующие прошли маршем к парламенту, некоторые из них выкрикивали "Мы не боимся" и "Орбан в отставку!".

Многие были одеты в красно-бело-зеленые национальные цвета Венгрии или несли национальный флаг.

"Мы не будем ничьими подчиненными в собственной стране", – заявил во время протеста Мадьяр.

Budapest's Kossuth Sq, surrounding streets packed at anti-govt protest on Sat organised by former Fidesz-insider Péter Magyar. Magyar: "We won't be anyone's subordinates in our own country" and added that he will announce his party soon, with plans to run in EP elections in June. pic.twitter.com/JdQ0t6qlU5 – Telex (@Telexhu) April 6, 2024

Мадьяр стал широко известным в феврале, когда выступил с зажигательными комментариями о внутренней работе правительства.

Он обвинил Антала Рогана, министра, возглавляющего офис Орбана, в том, что тот руководит централизованной пропагандистской машиной.

Мадьяр также опубликовал запись разговора со своей бывшей женой экс-министром юстиции Юдит Варгой, на котором она подробно описала попытку старшего помощника главы кабинета Орбана вмешаться в дело о коррупции. Прокуратура сейчас расследует эти заявления.

Расследование происходит в политически чувствительное для Орбана время накануне выборов в Европейский парламент в июне, а также "после педофильского скандала", который привел к отставке двух его ключевых политических союзников – бывшего президента Каталин Новак и Юдит Варги.