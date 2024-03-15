В ОП кажуть, що Росії точно не буде на "саміті миру"

В Офісі президента України заявляють про чітку позицію, що Росія, яка порушує всі міжнародні правила та гуманітарні норми, не буде учасницею першого глобального "саміту миру".

Про це заявив у коментарі "Укрінформу" заступник керівника ОП Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, країни, які справді хочуть досягти результату на цьому саміті, згодні з тим, що РФ не має бути на ньому присутньою.

"Росія, яка порушує абсолютно всі міжнародні правила, в тому числі Статут ООН, і гуманітарні норми поведінки, точно не буде на першому інавгураційному глобальному "саміті миру", – сказав Жовква.

Він зазначив, результатом саміту буде вироблення державами-учасницями спільного бачення, у який спосіб Україна має досягти миру.

"Якщо Росія буде готова до сприйняття такого плану, буде готова поділяти цю загальну філософію країн, то ми говоримо про те, що є можливість під час другого глобального саміту говорити про певні модальності та елементи участі представників цієї держави в спільних зусиллях щодо досягнення миру в Україні", – додав заступник керівника ОП.

Жовква також підкреслив, що під час переговорів президентів Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана минулого тижня позиція України "була чітко доведена".

Нагадаємо, Ердоган раніше заявляв, що "мирні плани, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів". Водночас у РФ заявили, що не братимуть участі у "саміті миру", якщо її представників туди раптом вирішать запросити.

Швейцарія погодилась організувати "саміт миру" на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна. Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені.

Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" запрошувати не будуть.