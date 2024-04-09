Трамп провалил еще одну попытку отложить уголовный суд в Нью-Йорке

Судья апелляционного суда Нью-Йорка во вторник отклонила попытку Дональда Трампа отложить начало уголовного процесса, связанного с влиянием на президентские выборы 2016 года путем тайных выплат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Судья апелляционного суда Синтия Керн отклонила попытку Трампа отложить начало судебного процесса, запланированного на 15 апреля, путем обжалования наложенного на экс-президента судебного запрета на публичные заявления по делу.

Решение Керн означает, что теперь ходатайство Трампа будет рассматривать коллегия из пяти судей апелляционного суда Нью-Йорка, но это почти наверняка не произойдет до запланированного начала судебного процесса.

Другой судья апелляционного суда параллельно отклонил отдельную попытку Трампа отложить начало судебного процесса до решения его ходатайства о переносе места рассмотрения.

Напомним, это дело касается истории, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Трамп заявляет о своей невиновности и политическом преследовании со стороны администрации президента Джо Байдена.

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента 2024 года все уголовные дела, где он фигурирует, скорее всего, будут приостановлены.