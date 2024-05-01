У Франції сталися сутички і затримання під час демонстрацій до 1 травня

Під час багатотисячних демонстрацій у багатьох містах Франції до 1 травня подекуди сталися заворушення та затримання.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Першотравневі демонстрації профспілок проходять у десятках міст Франції, переважно без надзвичайних подій, але подекуди радикальні групи скористалися ними, щоб влаштувати заворушення.

Хода у Ніцці, BFM Nice Côte d'Azur

У Нанті демонстранти, схожі на членів руху "антифа", почали громити вітрини магазинів і банків. Поліція втрутилася і застосувала проти них сльозогінний газ.

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У Ліоні, де на акцію зійшлися тисячі людей, відомо вже про 17 затриманих за участь у заворушеннях. Невдовзі після початку демонстрації кількасот людей, одягнені у чорне і з закритими обличчями, почали трощити вітрини, вуличні меблі і кидатися петардами у поліцію.

У Парижі ще до того, як демонстрація почала рух, превентивно затримали 15 осіб, які намагалися пронести з собою заборонені предмети.

#1erMai | Dans le cadre des contrôles en amont de la manifestation Fête du Travail, 4⃣7⃣8⃣ personnes ont été contrôlées par les forces de l’ordre, 1⃣5⃣ ont été interpellées.

En manifestation : ❌ pas d’armes, pas de violences pic.twitter.com/VUDqQMoL4i – Préfecture de Police (@prefpolice) May 1, 2024

Тим часом у Грузії почали розслідування за фактом застосування надмірної сили щодо учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі напередодні, 30 квітня.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади.