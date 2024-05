В Тбилиси полиция снова жестко разгоняет протест против закона об "иноагентах"

Спецназовцы в Тбилиси применили перцовый газ и водометы против протестующих против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", которые собрались 1 мая под зданием парламента Грузии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявило грузинское Министерство внутренних дел.

МВД Грузии утверждает, что участники митинга вели себя агрессивно и пытались повредить входные железные двери парламента.

"С целью восстановления правопорядка сотрудники МВД применили определенные законодательством спецсредства, перцовые спреи и водометы", – добавили там, традиционно призвав митингующих "не допускать насильственных действий и подчиняться законным указаниям правоохранителей".

Грузинские СМИ также сообщают, что спецназовцы стреляли по протестующим резиновыми пулями, и публикуют фото ранений (осторожно, чувствительный контент).

Как передает SOVA.news со ссылкой на очевидцев, против митингующих применяют и слезоточивый газ.

Scenes from the street next to the parliament #Georgia #Tbilisi #RussianLaw #TbilisiProtests #NoToRussianLaw pic.twitter.com/MyjOSLZJed