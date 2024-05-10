"Галюцинаторна маячня": МЗС Молдови познущалось над Захаровою через її заяви про мову

Міністерство закордонних справ Молдови відповіло на заяви речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка напередодні вирішила продемонструвати свої знання у лінгвістиці.

Про це йдеться в оприлюдненій МЗС Молдови заяві, повідомляє "Європейська правда".

Захарова напередодні в інтерв’ю російському пропагандистському агентству ТАСС заявила, що "молдавська мова продовжить існувати для більшості жителів Молдови і після того, як її президентка Мая Санду піде з посади".

У відповідь на це МЗС Молдови зазначило, що вже не дивується, коли речниця російського МЗС висловлюється щодо тем, які виходять за межі її професійної компетенції.

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"У зв'язку з цим, не вважаємо за потрібне серйозно ставитися до її заяв щодо мовного питання, оскільки Марія Захарова не є визнаним експертом у галузі лінгвістики", – зазначили у молдовському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС нагадали, що 2003 року Захарова успішно захистила дисертацію на тему "Трансформація осмислення символіки святкування традиційного Нового року в сучасному Китаї", тому, зазначають молдовські дипломати, в питаннях пов'язаних зі святкуванням Нового Року, офіційному представнику МЗС Росії немає рівних.

"Будь-які інші 'історичні паралелі', проведені Захаровою, скоріше нагадують галюцинаторну маячню. Сумно, коли російський дипломат намагається вчити нас, хто ми і якою мовою говоримо, виявляючи повну відсутність поваги до нашого народу", – підкреслено в заяві.

У відомстві наголосили, що реальна проблема полягає в тому, що Захарова давно забула, що таке чесність і порядність, а це прирівнює до нуля цінність її висловлювань.

"Молдовська мова" – штучний термін, який придумали у Радянському Союзі, хоча прибічників "молдовської мови" у Молдові й досі лишається чимало.

Закон, який усуває це поняття з конституції та інших законів й натомість запроваджує "румунську мову", набув у Молдові чинності навесні 2023 року. Того ж року Україна також офіційно відмовилась від визнання "молдовської мови".

Про ситуацію довкола "молдовської мови" читайте у статті Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України.