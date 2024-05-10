"Галлюцинаторный бред": МИД Молдовы поиздевался над Захаровой из-за ее заявлений о языке

Министерство иностранных дел Молдовы ответило на заявления пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая накануне решила продемонстрировать свои знания в лингвистике.

Об этом говорится в обнародованном МИД Молдовы заявлении, сообщает "Европейская правда".

Захарова накануне в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС заявила, что "молдавский язык продолжит существовать для большинства жителей Молдовы и после того, как ее президент Майя Санду уйдет с должности".

В ответ на это МИД Молдовы отметил, что уже не удивляется, когда пресс-секретарь российского МИДа высказывается на темы, которые выходят за пределы ее профессиональной компетенции.

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"В связи с этим, не считаем нужным серьезно относиться к ее заявлениям по языковому вопросу, поскольку Мария Захарова не является признанным экспертом в области лингвистики", – отметили в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что в 2003 году Захарова успешно защитила диссертацию на тему "Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае", поэтому, отмечают молдавские дипломаты, в вопросах, связанных с празднованием Нового Года, официальному представителю МИД России нет равных.

"Любые другие 'исторические параллели', проведенные Захаровой, скорее напоминают галлюцинаторный бред. Печально, когда российский дипломат пытается учить нас, кто мы и на каком языке говорим, проявляя полное отсутствие уважения к нашему народу", – подчеркнуто в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что реальная проблема заключается в том, что Захарова давно забыла, что такое честность и порядочность, а это приравнивает к нулю ценность ее высказываний.

"Молдавский язык" – искусственный термин, который придумали в Советском Союзе, хотя сторонников "молдавского языка" в Молдове до сих пор остается немало.

Закон, который устраняет это понятие из конституции и других законов и вместо этого вводит "румынский язык", вступил в Молдове в силу весной 2023 года. В том же году Украина также официально отказалась от признания "молдавского языка".

О ситуации вокруг "молдавского языка" читайте в статье Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.